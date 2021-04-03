«Ловим теплые денечки»: Навка предстала в обнимку с Песковым на фоне Массандровского дворца

Фигуристка приехала с семьей в Крым. Она провела насыщенный день в местах, где жил император Александр III.

Татьяна Навка любит путешествовать. Она каждый год открывает для себя новые красивые места в России. В прошлом году она свозила дочек в Карелию и прокатилась по Золотому кольцу. А вот зимой фигуристка много работала и участвовала в съемках «Ледникового периода», поэтому даже редко выходила в свет. Лишь недавно спортсменка возобновила поездки. Она увидела Байкал и ощутила гостеприимство Алтая.

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А на днях Навка приехала в Крым. Вместе с семьей она оказалась в Ялте. Сначала фигуристка прогулялась по городу с шестилетней дочкой Надеждой. Потом они посетили Ливадийский парк. Малышка в белоснежном костюме и куртке с принтом покаталась на гироскутере. Также они увидели дворец, где жил император Александр III и памятник в его честь.

«Надежда, Император и я. Вырвались на пару дней выходных семьей в Крым! Наслаждаемся природой, красотой, историей и ловим теплые денечки в Ливадии! Шлем лучи солнца и добра вам в ленту!» — отметила фигуристка.

Позже она также поделилась редким совместным фото с Дмитрием Песковым. Муж крепко обнимал спортсменку на фоне Массандровского дворца.

Поклонники восхитились семейной идиллией. «Вы у нас в Крыму? Всегда рады!», «Как это здорово, когда на пару деньков можно в Крым съездить!», «Лепота, как говорил Иван Васильевич!», «Выглядите прекрасно!! Хорошей погоды, и прекрасного время препровождения!», «Красивая семья», — прокомментировали кадры пользователи Сети.