Татьяна Навка облачила дочку в белоснежный костюм и небесную куртку для прогулки по Ялте

Татьяна Навка в этом году предпочитает разбавлять работу путешествиями. Она уже побывала в Иркутске, на Байкале и Алтае. Спортсменка старается брать с собой дочек. Ранее с ней путешествовала наследница Дмитрия Пескова Лиза, а также дочка самой фигуристки Саша Жулина. Не так давно начались каникулы в школе, поэтому в новом путешествии девушку сопровождает ее шестилетняя наследница Надежда.

На днях Навка приехала в Крым. Она сразу прогулялась по набережной Ялты. Для такого случая фигуристка выбрала кэжуал образ. Она предстала в лосинах и клетчатой толстовке. Для удобства чемпионка выбрала ботинки на толстой подошве и поясную сумку. А вот Надежду спортсменка облачилась в белоснежный костюм и куртку небесного цвета. Они увидели памятник Александру III, а потом посетили Ливадийский дворец.

Экскурсовод рассказала, как жила царская семья, в каком кабинете работал император Николай II. Навка увидела камин из крымского камня, старинные вазы и стол, за которым сидел великий князь.

Поклонники восхитились тем, что девушка устроила такую культурно-развлекательную программу для дочки. Многие отметили, что рады видеть Навку в Крыму. По всей видимости, она в ближайшие дни увидит еще много интересных мест и сможет развеяться. Фигуристка не стала рассказывать, сколько дней проведет на полуострове.

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