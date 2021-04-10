Нежный взгляд мамы: Галкин показал Пугачеву в черном платье в пол с дочками Кристиной и Лизой

Юморист Максим Галкин решил поделиться яркими воспоминаниями о празднике, который был организован этой весной в честь Клавдии Земцовой.

Максим Галкин и Алла Пугачева неразлучны уже много лет. Пара давно с улыбкой реагирует на все шутки в их адрес. Они доказали, что счастливы, несмотря на большую разницу в возрасте. У них подрастают семилетние дети Лиза и Гарри. Малыши в прошлом году пошли в школу. Примадонна также воспитала дочку Кристину Орбакайте от первого брака с артистом цирка Миколасом Орбакасом. Она уже подарила маме внуков: Дени и Никиту, а также внучку Клавлию.

Недавно Орбакайте приезжала в Москву. Она успела поработать, увидеться с друзьями и устроить праздник в честь дочки, которой исполнилось девять лет. На вечеринке побывали друзья семьи, а также сама Примадонна с мужем и двойняшками. Артистка выбрала элегантный образ. Она подчеркнула стройную фигуру платьем в пол с широким поясом. 71-летняя певица сделала макияж с акцентом на губы и прическу с накладными локонами.

Алла Борисовна повеселилась с малышами. Она с радостью увиделась с Кристиной. Артистка запечатлелась с ней, а также своей младшей дочкой. Примечательно, что разница между Кристиной и Лизой 42 года.

«Яркие и теплые воспоминания о дне рождения Клавочки», — написал в соцсети Галкин.

Поклонники были рады видеть редкие семейные кадры. Многие отметили, что Пугачева выглядит еще моложе, когда находится в окружении своих детей. «Красивые и счастливые! Пусть все будет хорошо у деток!», «Какие вы все светлые, яркие. Умнички. У Аллы нежный взгляд», «Утонченная девочка, прелесть», «Очень приятные люди, хорошая семья — это видно. А Аллу Борисовну очень любим!», «Как хорошо, когда большая семья!», «Какие красивые дети у вас, я не могу», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: