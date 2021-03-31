«Было весело всем»: Галкин показал, как Пугачева веселилась с Лизой и Гарри на празднике

Примадонна увиделась с Кристиной Орбакайте и внучкой Клавдией. Они устроили семейный выход в свет.

Алла Пугачева в прошлом году даже не ездила на море. Из-за пандемии артистка предпочла не рисковать и свой замок покидала редко. Теперь Примадонна наверстывает упущенное. Она уже несколько раз виделась с друзьями и даже побывала на празднике у Насти Ивлеевой. 30 марта устроила вечеринку Кристина Орбакайте, которая вернулась из США. Она решила порадовать дочку Клавдию, с размахом отметив ее день рождения.

В ресторане певица собрала родных и друзей. Именинница спела для тех, кто пришел ее поздравить. Она выглядела нежно в легком лазурном платье. Алла Борисовна пришла на праздник с Максимом Галкиным и двойняшками Лизой и Гарри. Певица выбрала наряд в стиле total black. Примадонна подчеркнула талию поясом, а с помощью юбки-трубы визуально вытянула силуэт. Она не только поздравила внучку, но и потанцевала.

Галкин поделился трогательным видео с торжества. Он запечатлел, как веселился с детьми и женой на танцполе. В конце вечера высыпали конфетти, которыми стали кидаться гости. Орбакайте веселилась с именинницей, а малышка Лиза кинула целую охапку конфетти в маму, вызвав у артистки улыбку. Успела Примадонна и кокетливо потанцевать с мужем. А Лиза закружилась в танце с Клавдией.

«Вчера на дне рождения Клавы было весело всем — и детям, и взрослым», — отметил Максим.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что давно не видели такую семейную идиллию. Супруги редко выходят в свет вместе с наследниками. «Красота-то какая!! Милота», «Чудесно! Большая семья! Счастья всем!», «Какие вы красивые и невероятно счастливые», «Алла счастливая», — прокомментировали пост подписчики.

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