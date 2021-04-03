«Три перелетные птицы»: Кристина Орбакайте с мужем и дочкой улетела в Калифорнию

Кристина Орбакайте построила блистательную карьеру певицы и актрисы. С юных лет она играет в кино, а также давно привыкла к публичности. В прошлом году артистка переживала, так как из-за пандемии были перенесены ее концерты, а также она не могла играть в театре. Зато почти весь год дочка Аллы Пугачевой с семьей провела в США. У нее есть дом в Майами, а также квартира в Нью-Йорке, поэтому она давно живет на две страны.

Однако этой весной Орбакайте приехала в Москву. Она участвовала в различных съемках, готовилась к выступлениям и виделась с друзьями. Недавно артистка с размахом отметила день рождения дочки Клавдии. Она с мужем Михаилом Земцовым устроила вечеринку, на которой собрались гости и родственники. Даже Пугачева с Максимом Галкиным повеселились на банкете и привели детей: двойняшек Лизу и Гарри.

Но в первых числах апреля Кристина вновь покинула Россию. Она запечатлелась с супругом и наследницей в аэропорту. Певица предстала в черном спортивном костюме и кремовом пальто. Земцов поверх толстовке надел косуху. Клавдия также была одета в спортивном стиле, дополнив наряд глянцевой панамкой.

«А мы три перелетные птицы», — отметила Орбакайте.

Вскоре она оказалась в Калифорнии. Они добрались до Напа-Вэлли, где продолжили свое путешествие на машине. Возможно, что певица захочет задержаться в долине виноградников.

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