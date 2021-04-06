«В топе самых модных трендов»: Пугачева в легкой блузке-сетке и белых лоферах встретила гостей

Алла Пугачева всегда отличалась особым чувством стиля. Певица умела выглядеть так, что ей старались подражать миллионы поклонников. И в 71 год артистка может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Она несколько лет назад сменила стилиста, поэтому теперь в ее гардеробе много трендовых вещей — от платьев оверсайз до брюк кюлот. Даже маленькая дочка Лиза старается следить за модой, подражая маме.

В последнее время Алла Борисовна часто выходит в свет. Ее монохромный образ в черных тонах, в котором она блистала на празднике у внучки Клавдии Земцовой, на многих произвело впечатление. А 6 апреля в одном из фан-аккаунтов звезды появилось фото, на котором Примадонна принимает в гостях Светлану Лободу с дочкой Евангелиной, дизайнера Игоря Гуляева и Александра Ревву с женой и дочкой.

В кадре Пугачева позировала в белоснежном аутфите. Она выбрала двойную блузку с нежно-розовом низом и легким сетчатым верхом белого цвета с декором в виде цветов. Зауженные брюки и лоферы дополняли летний лук.

Поклонники были впечатлены тем, как выглядит жена Галкина. При этом многие отметили, что Примадонна выглядит похорошевшей. А для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Легкий, нежный, романтический образ. Сочетание нюдового, кремового оттенка белого с более чистым белым цветом воспринимается целостно как монохром и визуально вытягивает силуэт. Такая игра цвета напоминает окрас розы кремовых оттенков, где у основания более темный оттенок, а на концах лепестков почти белый. Эта идея поддержана объемными цветами в портретной зоне и розочками в перстне и на браслете. Все очень нежно и романтично и не перегружено, хотя образ многослойный. А все за счет легкой сетчатой туники в верхнем слое. Она добавляет того самого воздуха, что делает образ воздушным и легким, невесомым. И хочу заметить, что сетка в топе самых модных трендов весенне-летнего сезона – 2021. Она идеальна для создания многослойности и придания образу визуальной трехмерности. Несмотря на некую рафинированную женственность, образ не кажется приторно сладким, как пирожное, поскольку присутствует контраст в виде брюк и лоферов. А столкновение инь и ян всегда играет безотказно для придания эффекта и некой огранки», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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