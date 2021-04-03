Вечерний променад: Подольская в леопардовом пуховике вышла на прогулку с крохой-сыном

Наталья Подольская в скором времени отметит день рождения. Певица радуется каждому дню. Недавно в ее семье было два праздника подряд. Она отметила день рождения свекра Владимира Петровича, а потом и своего мужа Владимира Преснякова-младшего. В прошлом году у супругов родился еще один наследник. Она родила второго сына Ивана. У пары также уже подрастает пятилетний Артемий.

Если зимой Наталья успевала сниматься в новогодних передачах и концертах, то потом она устроила паузу в карьере, чтобы побыть с малышом. Однако певица не смогла долго сидеть без работы и теперь снова активно участвует в съемках разных проектов, выступает на сцене и посещает светские рауты. Она успела вернуться в форму, поэтому облачается в женственные наряды. После того, как артистка побывала на премии GQ, она устроила себе выходной.

Весь день Подольская провела дома с детьми. Сначала она помогла няне приготовить ужин.

«Будущий жюльен. Первый раз готовлю жюльен. Вернее, я его не готовлю, а помогаю няне, которая ушла с Ваней на прогулку. Потому что все должны друг другу помогать», — пояснила звезда.

По всей видимости, потом они поменялись ролями. Гулять с пятимесячным сыном пошла сама артистка. Она облачилась в леопардовый пуховик, чтобы не замерзнуть. Компанию ей составила сестра-двойняшка Юлиана, которая привела на детскую площадку своих дочек. Девушки устроили вечерний променад. Подольская показала коляску, в которой спал ее крохотный наследник.

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