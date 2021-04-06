Весенний шик: Подольская в белоснежном платье в стиле бэби-долл предстала на съемках

Наталья Подольская счастлива в отношениях с Владимиром Пресняковым. Девушка подарила ему двоих сыновей. Они воспитывают пятилетнего Артемия, а также Ивана, которому пять месяцев. Не так давно артистка вернулась к работе после небольшого перерыва.

За последние недели Наталья успела побывать на двух семейных праздниках и посетила светские рауты — премию журналов GQ и ModaTopical. Каждый раз девушка выбирала для появления на публике платья или костюмы, подчеркивающие достоинства фигуры. 6 апреля певица отправилась на съемки. Подольская покрасовалась на камеру в белоснежном платье в стиле бэби-долл.

«А можно вас пледом накрою?» — спросил певицу участник съемочной команды. «Да, можно. Ничего, можно прямо на волосы», — ответила артистка.

Она была рада тому, что о ней заботятся. 38-летняя Наталья распустила медовые локоны и показала всю красоту фигуры в кукольном образе. Поклонники отметили, что артистка похорошела после вторых родов. Многие одарили девушку комплиментами:

«Какая барышня», «Талия-то осиная», «Фигура — загляденье», «Прям красивая очень», «Наряд прекрасен».

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