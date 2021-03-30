«Мой»: Топурия в платье-жакете пришла на вечеринку Преснякова с мужем

Солистка группы «А’Студио» всего два месяца назад родила сына. Однако она уже вышла из декретного отпуска.

Кети Топурия после развода с Львом Гейхманом долго не могла обрести счастье в личной жизни. Несколько лет она сама воспитывала дочку Оливию. Но на одной из вечеринок, где ей предложили выступить, певица встретила дипломата Льва Деньгова. Их роман стал развиваться стремительно. Они стали жить вместе, а в ноябре 2020 года сыграли свадьбу. Тогда артистка уже носила под сердцем второго ребенка.

Всего два месяца назад Кети родила новому избраннику сына Адама. Солистка группы «А’Студио» быстро вернулась в форму. Уже спустя месяц она вышла из декретного отпуска. Своего наследника девушка показывает редко. Она уделяет ему все свободное время. За последние недели певица успела несколько раз выступить на сцене. 29 марта Топурия вышла в свет со своим мужем. Они посетили банкет, который устроил Владимир Пресняков в честь своего дня рождения.

Артист собрал родных, друзей и коллег в ресторане. Он спел с Леонидом Агутиным, Дмитрием Маликовым, Игорем Николаевым. Для такого случая Кети облачилась в платье-жакет с открытыми плечами. Наряд цвета мокрого асфальта дополнял галстук и алая помада. Рядом с ней сидел за столиком Лев, облаченный в белую футболку и кремовый джемпер. Они общались с Маликовым и его сестрой Инной. В соцсети Топурия поделилась селфи, сделанным во время вечеринки.

«Мой», — лаконично подписала она.

Поклонники восхитились стильной парой. Многие обнаружили, что супруги очень похожи друг на друга:

«Очень красивая пара», «Вы так похожи», «Классные такие!», «Такие милахи — прям идеальные», «Какой шикарный у вас муж».

К слову, детей с ними не было. По всей видимости, Топурия предпочла оставить малышей дома под присмотром нянь.

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