Самая стильная: Кети Топурия в алом костюме с пышными рукавами-бутонами отметилась на «Жаре»

Кети Топурия всегда любила выделяться. Стилисты и эксперты в области моды восхищаются вкусом артистки. Примечательно, что сама девушка утверждает, что не следит за трендами, а носит то, что ей нравится и то, что ей идет. Также солистка группы «А’Студио» умеет быстро приходить в форму после родов. В январе этого года она снова стала мамой, подарив мужу Льву Деньгову сына Адама. Уже спустя месяц, она вернулась на работу и похвасталась постройневшей фигурой.

За минувшие недели Кети успела несколько раз выступить на публике. 4 апреля она посетила премию «Жара», которую организовывает каждый год Эмин Агаларов. Это мероприятие всегда собирает много селебрити. На этот раз она выбрала броский образ. Девушка облачилась в алых костюм из атласа с брюками клеш и приталенным жакетом с эффектными рукавами-бутонами. Топурия исполнила свой хит «Се ля ви». Публика тепло приняла артистку. А сама звезды объяснила, почему у ее наряда рукава другого цвета.

«Берешь два пиджака McQueen и делаешь один», — шутливо написала она.

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