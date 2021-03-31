«Выглядят стильно»: Кети Топурия отметилась в кремовом пальто с мехом и лоферах в тон

Кети Топурия никогда не скрывала, что хочет стать многодетной мамой. От первого брака у нее подрастает дочка Оливия. А в январе этого года девушка родила сына Адама от своего нынешнего мужа Льва Деньгова. Примечательно, что певица снова в считанные недели вернулась в форму. Более того, солистка группы «А’Студио» даже с округлившимся животом всегда стильно выглядела. Теперь она все реже выбирает наряд оверсайз, предпочитая подчеркивать фигуру.

Недавно Кети показала необычное трикотажное платье, а также дубленку в сливочном цвете. Похоже, что певица основательно подготовилась к весне. Накануне она похвасталась новым образом. На этот раз артистка облачилась в трикотажный костюм кремового цвета. В тон ему она подобрала не только лоферы, но и кашемировое пальто с меховой отторочкой. У Топурии получился монохромный образ, который так популярен второй сезон.

Поклонники одарили комплиментами артистку. Для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит Кети стилист-имиджмейкер Анжелика Галустян.

«Частично образ Кети актуален. Трикотажный свободный костюм и лоферы в современной интерпретации выглядят стильно. Также к трендам стоит отнести и цветовое решение — монохром. Но, к сожалению, подводит крой и меховая отделка пальто. Это, мягко говоря, вчерашние тренды, а точнее вышедшие из моды более двух лет назад. Пальто можно поставить в один ряд с антитрендами, наряду с другими вариантами одежды из меха или декорированной натуральным мехом. Это то, что перестает пользоваться спросом и постепенно выходит из моды. Я бы заменила пальто на классический вариант», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анжелика Галустян — стилист-имиджмейкер. Закончила специализированный курс у Карины Шерер, повышение квалификации у Маргариты Мурадовой. Опыт работы 2 года.

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