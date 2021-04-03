«Стильные гости»: Подольская в зауженных брюках и жакете в тон посетила светский вечер

Наталья Подольская в прошлом году стала мамой во второй раз. Певица теперь воспитывает не только сына Артемия, но и маленького наследника Ивана. Девушка сделала перерыв в работе, но вскоре вернулась на сцену. Она даже выпустила несколько новых песен. Артистка приложила силы, чтобы вернуться в форму. Уже спустя четыре месяца после родов жена Владимира Преснякова похвасталась стройной фигурой.

В последнее время Наталья почти не сидит дома. Она с радость повеселилась на празднике, который устроил ее муж в честь дня рождения. Артистка побывала и на вечере, который организовал журнал MODA topical. А 2 апреля состоялась премия GQ Super Women. На этом мероприятии собралось множество звезд. Подольская не пропустила светский вечер, но пришла на него в одиночестве. Она соблюла негласный дресс-код, придя в черном.

На девушке были зауженные брюки, белая рубашка и жакет с атласными лацканами. Она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на губы. Туфли на каблуке дополнили лук певицы. Она с удовольствием позировала и давала интервью.

«Вчера на светском мероприятии GQ было очень все …… по-светски. Идеально охлажденное шампанское и канапе. И стильные гости», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились элегантностью молодой мамы. «Люблю, когда стильно! Лишь бы еще с душой», «Великолепно, безупречно», «Такая утонченная», «Как вы хороши», «Быстро вернулись в форму», «А почему одна?», «Красотка рыжая», «Очень стильно», — прокомментировали пост подписчики.

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