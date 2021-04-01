«Горят глазки»: Подольская в белоснежном платье пришла на премию с Пресняковым

Наталья Подольская уже длительное время состоит в отношения с Владимиром Пресняковым-младшим. Влюбленные живут в загородном доме, но не так давно купили квартиру в Москве. Они решили расшириться, так как в прошлом году у них родился еще один сын. У артистки теперь подрастает не только пятилетний Артемий, но и пятимесячный Иван. Однако она почти не сидела в декретном отпуске. Певица в марте вернулась к работе.

Если сначала Наталья переживала из-за фигуры и пыталась похудеть, то потом артистка призналась, что достигла желаемого. Теперь она с радостью выходит в свет, демонстрируя постройневшие формы. На днях девушка отпраздновала день рождения мужа. Они собрали гостей и устроили вечеринку. Тогда Подольская предстала в белоснежном мини-платье с пышными рукавами. По всей видимости, наряд ей так понравился, что она решила снова его надеть.

В этом же образе певица появилась на премии журнала Moda Topical «Прорыв года Best — 2021». Она дополнила платье белыми лодочками и клатчем-конвертом. Наталью сопровождал ее супруг. Они вместе общались с гостями. Пресняков даже выступил для публики, чем порадовал хозяйку вечера Оксану Федорову. А вот сама Подольская получила премию в номинации «Теледебют года», так как она приняла участие в съемке передачи «Мамы».

«Вот так горят глазки, когда хвалят и говорят приятные вещи. И награждают! Моя номинация «Теледебют года» . Получила за передачу «Мамы» на канале «Пятница». Безумно приятно! Спасибо, дорогие ModaTopical. Люблю нежно и много лет. А дальше обещаю много интересного», — написала звезда.

Поклонники отметили, что Подольская находится в отличной форме. А вот ее наряд многие назвали неудачным:

«Как туалетная бумага платье смотрится», «Сначала показалось, что все мятое», «Лук интересный у вас, Наташ», «Какая вы приятная и милая!», «Наташа, вы такая светлая и приятная!», «Как всегда, прекрасна», «Слишком модно».

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