«Все готовятся к празднику»: Подольская показала, как кормит пятимесячного сына грудью

Певица отмечает день рождения своего мужа Владимира Преснякова. Она совместила несколько дел сразу, готовясь к банкету.

Наталья Подольская уже длительное время счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они воспитывают сына Артемия, которому пять лет. А в прошлом году в их семье произошло радостное событие. Певица сообщила о второй беременности. Осенью она родила еще одного наследника Ивана. Примечательно, что у Преснякова есть и третий сын Никита от отношения с Кристиной Орбакайте. Они собираются вместе на семейных праздниках.

29 марта Пресняков отмечает 53-летие. Супруга поздравила его с этим событием в соцсети. А позже все стали готовится к банкету по случаю дня рождения артиста. Подольская, как современная мама, совмещала несколько дел одновременно. Так пока профессионалы делали ей макияж и укладку, она кормила грудью пятимесячного малыша. Певица опубликовала фото, на котором запечатлела трогательный момент. Она была облачена в майку и джинсы.

«Когда все готовятся к празднику», — написала звезда.

Скорее всего, вечером супруги соберут за столом друзей и родных. Они любят душевно и весело отмечать важные события. Наталья после родов быстро вернулась в форму, поэтому только рада принарядиться. Поклонники восхитились смелостью артистки. К слову, все чаще, молодые мамы не стесняются показывать свои интимные моменты близости с малышом. Так plus-size модель Эшли Грэм регулярно показывала, как кормила сына грудью.

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