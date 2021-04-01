После модного выхода Климовой Подольская отметилась в свете в трендовом безрукавом жакете

Александр Васильев в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале сообщил, что сейчас в тренде жакеты без рукавов. В XX веке они стали популярными благодаря Иву Сен Лорану, а сейчас они переживают вторую волну пристального внимания к себе.

Среди отечественных звезд одной из первых поддержала тренд актриса Екатерина Климова, которая облачилась в смокинговый вариант на одном из светских раутов. С ним звезда сериала «Бедная Настя» примерила белоснежную рубаху оверсайз с воротником-стойкой и черные брюки.

Также соблазнилась на модную вещицу и певица Наталья Подольская, которая приобрела нюдовый безрукавый жакет с модной клеткой «гусиная лапка». Ее когда-то ввела в женскую моду Коко Шанель, принт не раз был на волне популярности, в этом сезоне рисунок вновь стал часто появляться на мировых подиумах. Об этом ранее рассказывала Эвелина Хромченко.

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