Стиль советовала Хромченко: Климова вышла в свет в модном безрукавом смокинговом жакете и свободной рубахе

Екатерина Климова отметилась на светской тусовке в честь дня рождения одной из элитных косметологических клиник. 42-летняя брюнетка предстала на вечеринке в стильном, но в то же время сдержанном наряде.

Звезда сериала «Бедная Настя» примерила белоснежную рубаху оверсайз с воротником-стойкой, черные брюки и модный безрукавый смокинговый жакет. О том, что свободные наряды будут в тренде не один сезон ранее рассказывала Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале. По ее прогнозам, одежда «с чужого плеча» будет актуальна еще лет 10.

Кроме того, ведущая предлагала женщинам обратить внимание на костюмы-смокинги и другие смокинговые вариации вроде платьев, комбинезонов и блузок. Они также, по мнению стилиста, еще долго будут актуальны.

А вот о тренде на жакеты без рукавов высказывался коллега Эвелины Хромченко Александр Васильев. По его словам, сейчас они переживают новую волну интереса, ранее их ввел в моду в XX веке Ив Сен Лоран.

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