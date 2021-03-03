Клетка от Коко Шанель: Хромченко показала остромодную ткань этого сезона

Ведущая «Модного приговора» предложила насладиться вещами из нее как можно скорее.

Клетка уже несколько сезонов подряд бьет рекорды популярности среди женщин по всему миру. Она видоизменяется, но не собирается покидать дамские гардеробы. В эфире «Модного приговора» на Первом канале рассказали, какой ее вид сейчас особенно актуален.

Оказалось, что это «куриная лапка», которую также называют «гусиной лапкой» и «клеткой принца Уэльского». По словам Александра Васильева, этот сорт твида был рожден в Великобритании, а свое название приобрел от имени Эдварда Уэльского, сына королевы Виктории. Он очень любил носить брюки и жилет именно с таким рисунком.

«Первым в Европе ввел в моду такую ткань Поль Пуаре, а затем в женском костюме его стала использовать Коко Шанель», — поведал Александр Васильев.

Очередная волна популярности «куриной лапки» случилась через несколько десятилетий, а теперь она появляется в нарядах женщин уже с оттенком ретро.

«Этот вид переплетения твида был в огромной моде в конце 80-х годов и в начале 90-х. И, поскольку сейчас очень силен тренд на возвращение этой эпохи, имеет смысл насладиться этим видом клетки», — сказала Эвелина Хромченко.

Она заметила, что сейчас вещи из такой ткани остромодные, но совсем скоро они могут надолго исчезнуть из мира моды, появившись на подиумах лишь спустя 25 лет.

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