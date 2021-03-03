Клетка от Коко Шанель: Хромченко показала остромодную ткань этого сезона

Клетка уже несколько сезонов подряд бьет рекорды популярности среди женщин по всему миру. Она видоизменяется, но не собирается покидать дамские гардеробы. В эфире «Модного приговора» на Первом канале рассказали, какой ее вид сейчас особенно актуален.
Оказалось, что это «куриная лапка», которую также называют «гусиной лапкой» и «клеткой принца Уэльского». По словам Александра Васильева, этот сорт твида был рожден в Великобритании, а свое название приобрел от имени Эдварда Уэльского, сына королевы Виктории. Он очень любил носить брюки и жилет именно с таким рисунком.
«Первым в Европе ввел в моду такую ткань Поль Пуаре, а затем в женском костюме его стала использовать Коко Шанель», — поведал Александр Васильев.
Очередная волна популярности «куриной лапки» случилась через несколько десятилетий, а теперь она появляется в нарядах женщин уже с оттенком ретро.
«Этот вид переплетения твида был в огромной моде в конце 80-х годов и в начале 90-х. И, поскольку сейчас очень силен тренд на возвращение этой эпохи, имеет смысл насладиться этим видом клетки», — сказала Эвелина Хромченко.
Она заметила, что сейчас вещи из такой ткани остромодные, но совсем скоро они могут надолго исчезнуть из мира моды, появившись на подиумах лишь спустя 25 лет.