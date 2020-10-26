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«Сахарского типа»: Васильев показал безрукавую куртку цвета песка, которая вошла в моду

Это возрожденный тренд, который когда-то придумал Ив Сен Лоран.

«Сахарского типа»: Васильев показал безрукавую куртку цвета песка, которая вошла в моду
Александр Васильев. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

В эфире шоу «Модный приговор» представили новый тренд сезона — куртку-безрукавку актуального цвета песка.

По словам ведущего программы Александра Васильева, эту модель придумали много лет назад и она уже была когда-то очень популярной у женщин. Однако современные модельеры решили вспомнить про нее в наше время, нарядив в нее современных женщин.

«Мне особенно понравилась эта безрукавая курточка-жакет сахарского типа, которую в свое время ввел в моду знаменитый гений моды ХХ века Ив Сен Лоран. Цвет песка часто возвращается в моду и вместе с кроем сафари является вечной классикой современной моды», — прокомментировал эксперт представленный на подиуме Первого канала образ от стилистов программы.

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