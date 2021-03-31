Сама элегантность: Ольга Орлова в смокинговом жакете с брошью предстала в Большом театре

Целая плеяда отечественных звезд поддержала тренд на смокинги. Ведущая шоу «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко рекомендовала их как для текущего сезона, так и для инвестиции в будущее. Стилист убеждена, что они еще долго будут актуальными.

Ранее в смокинге и брюках чиносах предстала на шоу «Вечерний Ургант» главного канала страны Анастасия Стоцкая. Она выбрала классический черный вариант, скомплектовав костюм с изящными открытыми туфлями нюдового тона.

А вот актриса Екатерина Климова отметилась на одном из светских раутов в оригинальном безрукавом смокинговом жакете оверсайз, сочетав его с белой рубахой свободного кроя.

В модном смокинге появилась на публике и ведущая Ольга Орлова. Она украсила воротник жакета массивной серебристой брошью в виде распустившегося бутона розы. В ушах знаменитости оказались также серьги в пандан. В таком виде экс-звезда «Дома-2» пришла в Большой театр. В личном блоге она обнародовала кадр из заведения.

«Запомните: сколько бы вам не было лет — это самый подходящий возраст, чтобы любить, мечтать и радоваться жизни!» — подписала она фото.

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