Стоцкая по совету Хромченко предстала у Урганта в смокинге и укороченных брюках чиносах

Стилист уверена, что такой наряд выглядит очень актуально и свежо.

Анастасия Стоцкая предстала на передаче Первого канала «Вечерний Ургант» в стильном black look. Звезда примерила брючный костюм-смокинг с укороченными брюками и нюдовые открытые туфли на шпильке.

Волосы рыжеволосая звезда уложила на пробор, вытянув их по длине. В качестве акцента Настя выбрала красную помаду.

Подобный образ разбирала в рамках «Модного приговора» фэшн-эксперт Эвелина Хромченко. Она советовала женщинам присмотреться к однотонным брючным костюмам, которые практически всегда выигрышно смотрятся на фигуре, поскольку визуально вытягивают ее и стройнят.

Кроме того, укороченные брюки, демонстрируя щиколотки своей хозяйки, всегда освежают образ. И отдельного внимания ведущей удостоились смокинги, по ее мнению, они сейчас очень актуальны и будут в тренде еще не один год. Поэтому вложение в подобные наряды она считает выгодным.