Стоцкая по совету Хромченко предстала у Урганта в смокинге и укороченных брюках чиносах

Анастасия Стоцкая предстала на передаче Первого канала «Вечерний Ургант» в стильном black look. Звезда примерила брючный костюм-смокинг с укороченными брюками и нюдовые открытые туфли на шпильке.
Волосы рыжеволосая звезда уложила на пробор, вытянув их по длине. В качестве акцента Настя выбрала красную помаду.
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Сегодня у нас в гостях народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, а также певица и актриса Анастасия Стоцкая, которая представит мюзикл "Шахматы" 🔥 Смотрите в 23:30 на @1tv 📺 Прямая трансляция на YouTube 💻 @tsiskaridzenikolay @100tskaya #вечернийургант #николайцискаридзе #балет #анастасиястоцкая #мюзиклшахматы #первыйканал #urgantshow
Подобный образ разбирала в рамках «Модного приговора» фэшн-эксперт Эвелина Хромченко. Она советовала женщинам присмотреться к однотонным брючным костюмам, которые практически всегда выигрышно смотрятся на фигуре, поскольку визуально вытягивают ее и стройнят.
Кроме того, укороченные брюки, демонстрируя щиколотки своей хозяйки, всегда освежают образ. И отдельного внимания ведущей удостоились смокинги, по ее мнению, они сейчас очень актуальны и будут в тренде еще не один год. Поэтому вложение в подобные наряды она считает выгодным.