«Ой, какие штанишки-то! Боже мой!»: Алла Пугачева восхитилась нарядом семилетней Лизы Галкиной

Алла Пугачева в прошлом году редко появлялась на публике. Из-за пандемии коронавируса даже Максим Галкин почти никуда не ездил. Даже на море пара не поехала. Зато они отвели детей Лизу и Гарри в первый класс. Малыши с малых лет обучались дома, а теперь ездят в школу. У двойняшек давно появилась своя армия поклонников. Пользователи Сети видят в малышах таланты родителей. Лиза часто демонстрирует актерские данные. Она также учится играть на пианино и разбираться в моде.

В последнее время Алла Борисовна все чаще ходит в гости, а Максим возобновил гастроли. Но в субботу, 27 марта, вся семья была дома. Днем Примадонна застала детей, которые не должны были отправится подремать. Но Гарри танцевал в холле замка вместе с сестрой. Девочка предстала в клетчатых кюлотах и черный кроссовках на массивной подошве. Ее брат надел костюм с лампасами и камуфляжным принтом.

«Почему вы не спите? У вас есть возможность отдохнуть!» — отметила Пугачева. «Ой, какие штанишки-то! Боже мой! У Лизы! А какие тапочки! Это кто же тебе такие тапочки купил? Ничего себе!» — восхитилась она нарядом наследницы. «Мамуся», — ответила Лиза.

Наблюдал за двойняшками и Галкин. Он отметил, что танец Гарри немного несуразный. Пугачева за сына заступилась. Она отметила, что сам Максим танцует также.

Поклонники были очарованы не только малышами, но и комментариями Примадонны. «Вот для меня ваша семья пример как надо жить в гармонии с детьми!», «У Аллы такой спокойный, приятный голос/тон», «Голос Аллы Борисовны..это просто подарок в солнечный день», «Голос у Аллы Борисовны… До мурашек красивый», «Танцы огонь, главное раскрыть себя», — прокомментировали пост подписчики.

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