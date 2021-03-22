«Ты богатая бабушка»: Подольская трогательно поздравила маму с днем рождения

День рождения тещи Владимира Преснякова совпал с красивой датой его младшего сына Вани - ему исполнилось пять месяцев.

В мае этого года Наталья Подольская отметит свой 39-й день рождения. У артистки есть сестра-близнец Юлиана, а также старшая сестра и младший брат. В своем Instagram она часто делится семейными снимками. Так получилось и на этот раз, тем более повод – самый замечательный. Мама Натальи — Нина Антоновна празднует день рождения.

«Сейчас ты очень богатая бабушка! У тебя 5 внуков и внучек! Мамуля! От тебя требуется только одно — будь здорова! Это не пожелание, а требование!» — написала Подольская.

Также артистка отметила, что день рождения мамы совпал с красивой датой ее младшего сына Вани — ему исполнилось пять месяцев. Напомним, что Наталья родила еще одного сына Владимиру Преснякову-младшему 22 октября.

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