«Ну все, до встречи»: Татьяна Навка запечатлела Петра Чернышева в аэропорту

Татьяна Навка неустанно работает, чтобы радовать публику. Олимпийская чемпионка создает красочные ледовые шоу. Также она тренирует свою дочку Надежду Пескову и других юных фигуристов. В прошлом году спортсменка скучала по выступлениям, которые отменились из-за пандемии. При этом она участвовала в шоу «Ледниковый период» в качестве члена жюри. И лишь на новогодние каникулах фигуристка смогла вновь смогла выступать со своими представлениями.

Почти всегда принимает участие в ледовых постановках Навки Петр Чернышев. Фигурист делал перерыв в работе только, когда его жена Анастасия Заворотнюк заболела. Как известно, уже около двух лет актриса находится в больнице. Она борется с онкологией. Татьяна была одной из первых, кто в сложной ситуации поддержал Петра. Теперь она снова отправилась на гастроли. Вместе с ней путешествует и муж звезды «Моей прекрасной няни».

«Мы прилетели в какой город, Петр?», — спросила девушка коллегу.

Чернышев стоял у аэропорта. Он предстал в водолазке и белом пуховике. Его волосы растрепал ветер.

«Это Самара», — ответил фигурист. «А потом в какой едем?» — продолжила Навка. «В Тольятти», — пояснил он. «Так. Наша команда! Ребята, вес готовы? Всегда готовы, ха-ха-ха! Зажжем в Тольятти? Ну все, до встречи», — поделилась спортсменка.

Некоторые поклонники отметили, что Чернышев похудел и зарос. Кое-кто посчитал, что выглядит он уставшим. Однако муж Заворотнюк находится в отличной форме. Он это показал во время репетиции, когда приехал в Тольятти. Фигурист безупречно откатал свои номера на льду. Напомним, что у него с Анастасией есть дочка Мила, которой всего два года.

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