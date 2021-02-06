«Пройдете этот нелегкий путь»: Татьяна Навка поздравила мужа Анастасии Заворотнюк с 50-летием

Татьяна Навка в декабре много работала. Несмотря на пандемию коронавируса, она решила представить свою ледовые шоу для зрителей на праздниках. На льду спортсменка выступала с Петром Чернышевым. Он редко появляется на публике с тех пор, как заболела его жена Анастасия Заворотнюк. Уже второй год артистка находится под присмотром врачей. Близкие предпочитают не рассказывать о ее самочувствии. При этом старшая дочка артистки Анна признавалась, что они молятся за ее здоровье.

6 февраля день рождения отмечает Петр. Скорее всего, этот день он провел с семьей. С 50-летием его поздравила тренер Татьяна Тарасова. Обратилась к имениннику в особенный день и Навка. Она поделилась снимками, на которых Чернышев позирует с ней, а также со своей женой. Трогательные кадры фигуристка сопроводила поздравлениями и словами поддержки.

«Мой талантливый друг, безумно хороший человек, потрясающий профессионал и надежный партнер на льду — Петр Чернышев, с днем рождения! Поражаюсь твоей энергии, доброте, таланту и стойкости, которые проявляются не только в профессиональном плане, но и в жизни! Очень рада, что у меня есть такой единомышленник, творческий потенциал которого с каждым годом только увеличивается и развивается!

Петя, богатырского тебе здоровья, энергии и сил для преодоления всех сложностей! Надеюсь, вы пройдете этот нелёгкий путь и выйдете из него победителями. Я всегда рядом, всегда подставлю свое дружеское плечо!» — написала звезда.

Поклонники присоединились к ее словам. Многие признались, что переживают за звезду «Моей прекрасной няни». При этом труд Чернышева вызывает восторг у фанатов. «Прекрасные слова отличному фигуристу. С днем рождения Петра. Пусть все будет хорошо!», «Пусть этот год станет победоносным не только в профессиональной деятельности, но и в личной жизни!», «Мы все переживаем и поддерживаем его семью», «Просто чудесные фото», «Пусть подарком будет выздоровление его жены», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: