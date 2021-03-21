«Мой ангел»: 45-летняя Навка в пуховике оверсайз и простом трико вышла с дочкой на прогулку

45-летняя Татьяна Навка отдала предпочтение утепленному и практичному луку, одевшись по погоде. Хотя календарная весна уже наступила — на дворе в самом расцвете март — принаряжаться звезды не спешат. Так и олимпийская чемпионка в танцах на льду вместе с дочкой Надей отправилась на прогулку в зимнем луке. Экс-возлюбленная Александра Жулина примерила пуховик оверсайз приглушенно-мятного оттенка и простое трико. Образ спортсменки дополнила вязаная шапочка.
Татьяна подняла на руки смеющуюся дочку, которая позировала в теплой курточке, дутых сапожках и серых рейтузах. Но без рукавичек — их, судя по всему, Надюша успела снять. Фигуристка со своей наследницей выбрали в качестве фона заснеженный парк с хвойной красавицей.
«Выходной!! Мать и дочь, яблоко от яблони, мой ангел», — подписала снимок Татьяна.