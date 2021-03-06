Семейный уикенд: Навка в кожаном костюме пришла в парк развлечений с Песковым и дочками

Фигуристка покаталась на аттракционах. Она вспомнила, что такое детство.

Татьяна Навка не скрывает, что любит работать. Она каждый год создает красочные ледовые шоу, чтобы порадовать публику. Также спортсменка открыла школу фигурного катания, где тренирует будущих чемпионов. Девушка успевает ездить на съемки, видеться с друзьями и уделять время семьей. При этом она не забывает путешествовать. Недавно олимпийская чемпионка вернулась из Алтая, где провела несколько дней.

В Москве Татьяне не удается заскучать. В начале марта она успела посетить несколько светских раутов. В один день фигуристка повеселилась с Анной Семенович в ресторане и побывать на вечеринке у Филиппа Киркорова. А вот выходные она посвятила семьей. Девушка отправилась с мужем Дмитрием Песковым, дочкой надеждой и старшей наследницей от первого брака Сашей Жулиной в парк развлечений «Остров мечты», который называют столичным «Диснейлендом».

Для такого случая Навка облачилась в кожаный костюм терракотового цвета. Жакет с поясом и юбка миди подчеркнули ее фигуру.

«Посмотрите, какая красота! Это наш московский „Диснейленд“. Называется „Остров мечты“. Здесь парк аттракционов. Огромная территория. У нас в Москве, дорогие друзья. Я думаю, что каждый должен здесь побывать. Потрясающая чистота, музыка, атмосфера детства», — поделилась звезда.

Позже Фигуристка прокатились на карусели с подвесными сидениями. Ее шестилетняя дочка в сером платье даже кричала от восторга. Осталась довольна и Саша, которая учится в МГИМО.

«Тебе понравилось, Надюшь? Да? Саша, тебе понравилось», — спросила спортсменка. «Очень», — заверила девушка.

После таких эмоций Навка решила поужинать в ресторане. Там она встретила поклонника. Маленький мальчик поцеловал спортсменку в щечку. Фигуристка дала понять, что ее семейный уикенд удался.

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