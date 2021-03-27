«Попытка заплыва»: Пригожин показал, как Валерия впервые поплавала с двухмесячной внучкой

Арсений Шульгин и его жена с дочкой проводят время в Дубае в компании родных.

Валерия всегда следила за своей внешностью. В 52 года она может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой, как у моделей. Певица не скрывает, что занимается спортом и следит за питанием. Не раз пытался придерживаться подобного режима и ее муж Иосиф Пригожин, но порой он все же позволяет себе есть вредную пищу.

Несмотря на то, что Валерия снимается в шоу «Маска», она регулярно отправляется в путешествия. Недавно артистка приехала в Дубай, где отдыхает не только с супругом, но и сыном Арсением, а также невесткой Лианой. У пары не так давно родился первенец — дочка Селин. Певица души не чает в своей внучке, хоть сначала и не была в восторге от того, что ее называют бабушкой. На днях Валерия нянчилась с малышкой, пока молодые люди отдыхали с друзьями.

А вот 26 марта Валерия впервые поплавала с малюткой в бассейне. В воду ее окунул Арсений. Он старался делать это аккуратно. Однако Селин не понравилось в воде и она заплакала.

«Купается Селинка. Одна голова торчит. Ей не нравится что ли?», — отметил Пригожин. «Ей не нравится что-то. Остудили и хватит», — посчитала жена продюсера.

Шульгин поспешил отнести дочку к Лиане. Девушка укутала малышку в полотенце.

«Первая попытка заплыва с внучкой», — подписал видео Иосиф.

Друзья и поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что певица в бикини может затмить даже молодую невестку. Другие были очарованы ее внучкой. «Какая малютка», — написала Назима. «Папа сам еще как дитя», «Фигура у Валерии, загляденье», «Малышка прелесть! Я, думаю, ее появление дало вам ещё больше сил и желания жить и работать!», «Одно удовольствие возиться с маленькими лапушками!», «Папа сама милота», — прокомментировали пост подписчики.

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