Невестка Валерии в вязаном топе Барби и трендовых джинсах повеселилась с друзьями в Дубае

Валерия в свои 52 года стала бабушкой. В новогоднюю ночь у нее родилась внучка Селин. Родителями крохи стали Арсений Шульгин и его жены Лиана. Влюбленные вместе несколько лет, но поженились они летом. Наследнику артистки всего 22 года, но он уже успешный бизнесмен и может позволить себе ездить на дорогой машине, снимать офис в «Москва-Сити» и покупать жене люксовые наряды.

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А недавно Арсений привез свою семью в Дубай. Он поселился в роскошных апартаментах, где есть все необходимое для комфортной жизни. Уже две недели пара отдыхает на курорте. Эта поездка стала первой для их дочки, которой скоро исполнится три месяца. Большую часть времени они нежатся на пляже. Компанию им составляют и Валерия с Иосифом Пригожиным. Они рады побыть с крохотной внучкой.

Накануне Лиана решила развеяться. Если днем она была со свекровью и наследницей, то вечером девушка решила повеселиться с мужем в компании друзей. Они пришли в ресторан на побережье, где общались, смеялись, играли в настольные игры. Невестка Валерии облачилась в широкие джинсы с высокой посадкой и розовый вязаный топ в стиле Барби. Она подчеркнула постройневшую после родов фигуру.

«Хороший был вечер. Всем рекомендую крутую настольную игру — Scrabble. Время пролетит незаметно» — написала девушка.

На пост жены Шульгина отреагировала Валерия. Она одарила ее комплиментами.

«Хорошенькая, славная наша девочка», — отметила певица.

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