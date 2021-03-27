Шоу «Маска»: Прохор Шаляпин рассказал, кто из звезд может скрываться под маской Солнца

В шоу «Маска» остается все меньше участников. 21 марта проект покинула Розовая Пантера, под маской которой скрывалась Ольга Бузова.

Кто будет следующим? Судьба масок решится 28 марта.

В Сети активно пытаются определить, кто скрывается под маской Солнца. Большинство склоняется в пользу Елены Терлеевой.

Teleprogramma.pro попросила Прохора Шаляпина послушать выступление Солнца и предположить, кто прячется под маской.

Исполнитель уверен, что пользователи заблуждаются, Солнце – точно не Елена Терлеева.

«Я посмотрел номер, голос очень похож на Терлееву и я бы мог согласиться, что она, но я близко дружу с Леной. Она имеет другое телосложение. Лена — девушка очень худенькая и миниатюрная, а Солнце имеет рост выше среднего», — приводит довод Шаляпин.

У него есть предположение, кто может оказаться под маской.

«Вполне возможно, что это Марина Кравец из Сomedy Club, голос похож. Или Светлана Лобода – голос без претензий на Анну Нетребко, но она тонко чувствует тренды и устраивает фееричное шоу. Или кто-то из современных, например, Маruv», — предположил Прохор Шаляпин.

Смотрите также