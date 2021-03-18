Не плачет, похожа на бабушку: Валерия рассказала о своей внучке Селин

1 января 2021 года Дед Мороз в лице младшего сына Арсения подарил певице Валерии внучку. И хотя 52-летняя артистка не хочет называться бабушкой, но это событие вызвало у нее невероятные эмоции. В свежем интервью она вспомнила ту новогоднюю ночь и свои первые впечатления.

Звезда рассказала, что схватки у ее невестки Лианы начались еще днем 31 декабря, но она как-то умудрилась уговорить малышку посидеть в животике еще немного. Вечером вся семья, кроме Валерии и Иосифа Пригожина (они в Дубае пережидали пандемию) собралась за праздничным столом, а после боя курантов Арсений повез молодую жену в роддом. Певица старалась не теребить наследника, но они все равно созванивались каждые полчаса.

«Не спала до 5 часов, потом сон взял свое, а в 9 утра Арсений разбудил меня видеозвонком. Смотрю, а он уже держит на руках нашу маленькую Селинку. Я еще спросонья, ничего не понимаю, но это был настолько эмоциональный и трогательный момент, что сразу появились слезы. Это чудо! Было ощущение, что мы реально присутствовали при рождении внучки», — цитирует Валерию издание Wday.

Артистка считает своего сына невероятным отцом: он был на родах вместе с женой, а потом находился с ней в клинике еще пять дней и устроил яркую выписку из роддома, чтобы радостный момент запомнился на всю жизнь.

Певица рассказала, что называет внучку печенькой или конфеткой. Девочка растет очень спокойная — по крайней мере, Валерия никогда не слышала, чтобы малышка плакала. Маленькая Селин общается со взрослыми при помощи ручек, ножек и мимики.

А еще у звезды есть ощущение, что это она родила малышку, так как ребенок очень похож на нее. Кстати, дома у Валерии появилась кроватка для Селин и множество утвари для кормления ребенка — на случай, если наследницу привезут к ней в гости. Сама певица будет только рада, если дети попросят ее присмотреть за внучкой.

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