«Неутомимая казачка»: Николай Цискаридзе публично обратился к Надежде Бабкиной

Девятнадцатого марта известной певице, руководителю театра «Русская песня» Надежде Бабкиной исполнился 71 год. Звезда принимает поздравления в этот день от близких, друзей и коллег. В числе тех, кто захотел публично выразить Надежде Бабкиной свое восхищение ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе. В Instagram он дал понять, что очарован мощью и энергетикой Надежды Георгиевны.

«Неутомимая казачка, внутренней энергией которой можно было бы освещать города! Ее призвание сохранение русской народной традиции, что само по себе уже является невероятно важной работой, которую Надя делает так легко и задорно», — написал Николай Цискаридзе.

Он добавил, что вне сцены Надежда Бабкина — человек, с которым приятно общаться и посмеяться.

Поздравил Цискаридзе и еще одного знаменитого именинника. Девятнадцатого марта исполнилось 72 года Валерию Леонтьеву.

«Желаю многая лета, новых творческих рубежей и оставаться такими же лидерами сцены, локомотивами, за которыми идет и которыми вдохновляется целое поколение», — пожелал виновникам торжества Николай Цискаридзе.

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