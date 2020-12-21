«Какой-то жалкий старичок»: поклонники не узнали резко постаревшего Валерия Леонтьева

71-летний популярный певец Валерий Леонтьев известен своим стремлением хорошо выглядеть. В желании обрести вечную молодость он сделал не одну пластическую операцию, а не так давно вокалист похудел на восемь килограммов, что тоже должно было отразиться положительно на его внешности.

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На сцену Валерий Леонтьев всегда выходит при параде, шике и блеске. Чего не скажешь о повседневном образе звезды. Вероятно, в силу этого контраста поклонники не узнали Валерия Леонтьева на фото, накануне появившемся в Сети.

В мужчине, позирующем в черной куртке и штанах цветка хаки, действительно, с трудом угадывается звезда российской поп-сцены. Единственное, что намекает на статус человека в кадре, это геотег. Автор снимка сделал его в роскошном отеле.

«Неудачное фото, какой-то жалкий старичок», «Я бы даже сказала, что старушка. Ужас, до чего доводит злоупотребление пластикой, сам на себя не похож», «Это Хакамада или Леонтьев?», «Да… Не только у меня был тяжелый год», — обсуждают фотографию Валерия Леонтьева пользователи.

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