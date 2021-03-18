«Очень похожи»: Бабкина трогательно поздравила внука Георгия с 11-летием

70-летняя Надежда Бабкина является счастливой мамой сына Даниила и трех внуков — Георгия, Веры и Марфы. 18 марта народная артистка отметила день рождения старшего из них.

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Оказалось, что на имени Георгий настояла именно ведущая «Модного приговора». Так звали ее папу, и она была уверенна, что внук достоин носить его имя. Однако сын и невестка долго упирались: им больше хотелось назвать ребенка Степаном.

«И вот мальчик появился на свет. Таня в роддоме, а я праздную день рождения в ресторане гостиницы «Метрополь». В какой-то момент на сцену поднимается сын и объявляет: «Мама, мы с Таней и Георгием сердечно тебя поздравляем». Тут уж я не выдержала и разрыдалась от счастья. С тех пор прошло одиннадцать лет. Георгий растет внимательным, добрым, смелым и рассудительным мальчиком. Характер у него железный. Всегда хочет сделать все по-своему. Может быть, потому мы с ним так хорошо понимаем друг друга. Мы действительно очень похожи — оба активные, напористые и всегда добиваемся поставленных целей!» — написала Бабкина в личном блоге.

Она обнародовала фото с заметно подросшим мальчиком и поздравила его с 11-летием, пожелав счастья. Многочисленные фолловеры «казачки Нади» поддержали свою любимицу теплыми словами.

«Пусть ваши дети и внуки вас радуют, ценят и берегут. Всего самого наилучшего и доброго», «А моему внуку сегодня исполнилось 13 лет! Пусть наши мальчишки будут счастливыми!», «Хороший мальчик, по глазам видно, что добрый и умный. И он действительно похож на вас, только светленький», — написали пользователи Сети.

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