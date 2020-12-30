«Обожаемая»: Николай Цискаридзе публично признался в любви тренеру Елене Чайковской

30 декабря прославленному тренеру по фигурному катанию Елене Чайковской исполнился 81 год.

Невероятно позитивным селфи, на котором он запечатлен с Еленой Анатольевной, на своей страничке в Instagram поделился ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.

Артист балета поздравил Елену Чайковскую с прекрасной датой, заявив, что очарован этой женщиной и ее талантом.

«Иначе как «обожаемая» Елена Анатольевна, не могу назвать эту прекрасную, талантливую, добрую и восхитительную женщину. Обожать есть за что!» — написал Николай Цискаридзе.

Он добавил, что помимо профессиональных качеств Елены Чайковской, о которых известно всем, он еще очень ценит личные, ведь профессия тренера требует максимальной самоотдачи, сил, терпения и любви.

«Люблю, Колька», — такими словами Цискаридзе завершил свой пост.

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Подписчики артиста балета присоединились к поздравлениям Елене Чайковской. Они подтвердили, что тоже восхищаются ее талантом и мастерством педагога.

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