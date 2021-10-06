Настя Каменских прильнула к Потапу в трендовом пуховике

Артистка доказала, что понимает толк в моде.

Исполнительница Настя Каменских отправилась на велосипедную прогулку вместе с мужем Потапом. Примечательно, что на утренней зарядке в парке певица похвасталась модной курткой этой осени.

Каменских не первой выбирает дутый пуховик с легким подкладом. Артистка отдала предпочтение фисташковой удлиненной куртке и шапке-бини.

К слову, ранее Яна Рудковская представила кислотный пуховик в сочетании с яркими ботинками-валенками. Продюсер, как и Каменских, похвасталась трендовой дутой курткой.

А телеведущая Ксения Бородина приобрела дутую жилетку.

А вот возлюбленный Насти Каменских обошелся без теплой куртки. Потап отправился на прогулку в худе цвета канарейки с принтом. Шоумен подобрал к ней темные брюки и яркую шапку.

«Классные очень, милые, заряжаете позитивом на весь день», «Какие вы котики», «Красивые очень», «Ой, вам так идет этот цвет, Настя», «Молодцы, что вышли на прогулку! Вы такие спортивные», — написали восторженные поклонники звездной пары.

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