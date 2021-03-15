По заветам Васильева: Высоцкая похвасталась туфлями, которые делают ноги изящнее

Юлия Высоцкая является для многих своих поклонников примером для подражания, к ее мнению прислушиваются, а стиль звезды всегда активно обсуждается в Сети. Не удивительно, ведь актриса хоть и не одевается броско и заметно, но всегда следит за модой. Она также ценит качественные аксессуары и всегда берет их в расчет продумывая свои аутфиты.

Ранее мы писали о тренде, который поддержала ведущая шоу «Едим дома». Юлия выбрала туфли и сумку в модном оттенке восточных специй. После чего сапоги в актуальном цвете купила и Екатерина Климова. О том, что этот тон сейчас популярен ранее рассказывала на «Модном приговоре» Эвелина Хромченко. Она считает, что он будет востребован еще много лет, давно уже перейдя в разряд классики. Кроме того, данный «съедобный» колор практически всегда выгодно смотрится в женских образах.

В рамках фэшн-шоу Первого канала рассказывали и про другой тренд — открытые туфельки всего лишь с одной тонкой лямкой впереди поперек стопы. По мнению Александра Васильева, такая обувь моментально добавляем легкости своей хозяйке и даже корпулентные дамы выглядят в ней более изящно.

Не исключено, что этот экспертный совет историка моды Юлия Высоцкая взяла на карандаш, ведь позже звезда похвасталась перед своими почитателями в личном блоге именно такими туфлями.

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