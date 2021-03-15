Элегантные сапоги: Климова вслед за Высоцкой выбрала обувь модного цвета восточных специй

Ворвавшийся на подиумы мира оттенок восточных специй все еще в тренде, мало того, все больше отечественных звезд отдают предпочтение именно этому тону. Например, Юлия Высоцкая выбрала удобные туфли на устойчивой подошве, а также сумку в пандан к ней именно в данном актуальном колоре.

Не смогла устоять перед модным течением и актриса Екатерина Климова, которая тоже приобрела комфортный вариант обуви. Ее выбор пал на сапоги с низким каблуком и высокой подошвой. Она комбинировала их с изящной натуральной шубкой и джинсами по фигуре.

«Великолепная!», «Невероятно стильная!», Какая утонченная!», — восхитились брюнеткой ее фолловеры.

Напомним, о тренде на оттенок восточных специй ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». По ее словам, этот цвет является «съедобным», а такие тона практически всегда выглядят выигрышно на женщинах. После того, как он немного утратит свою популярность, колор все равно не стоит упускать из виду, это вечная классика, которая применима во все времена.

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