Мисс Тонкая талия: появилось фото Кабаевой в декольтированном платье с корсетом

В последнее время российские звезды все чаще стали появляться в свете в нарядах с элементами корсетов. Это не только возможность подчеркнуть красивую талию, но и определенная дань моде, ведь сейчас в тренде сочетать обычные стили с бельевым. Об этом ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

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Ранее в корсетном топе из кожи появилась в ресторане Юлия Михалкова. Она сочетала его с жакетом оверсайз и классическими брюками.

Также оделась по моде Ольга Бузова, выбрав корсетную модель платья. Певица предпочла наряд мини в актуальном оттенке экрю.

Появилось фото спортсменки Алины Кабаевой. Она тоже не смогла сдержаться перед возможностью показать свою женственную фигуру, отметившись в свете в корсетном романтичном платье с декольте и высоко понятым воротом. В таком виде гимнастка выглядела как настоящая королева бала.

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