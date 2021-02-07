Как советовала Хромченко: Бузова подчеркнула осиную талию платьем-корсетом в оттенке экрю

В этом наряде ведущая предстала на шоу телеканала ТНТ.

Ольга Бузова к радости своих почитателей не ушла с телевидения, оставшись в проекте «Бородина против Бузовой». Максималистка во всем старается выглядеть на высоте даже в самый непростой для себя период.

Напомним, девушка недавно рассталась со своим бойфрендом Давидом Манукяном, после чего ей пришлось даже прибегнуть к помощи специалистов. С жалобами на отсутствие аппетита и сна она отправилась на восстановление в загородный медицинский центр, где частенько восстанавливаются российские звезды.

Тем не менее, на экранах ТВ Оля всегда выглядит модно, стильно, «с иголочки». На последнем шоу с Бородиной она предстала в платье-корсете, которое подчеркивало ее тоненькую талию и изящные линии фигуры. Кроме того, наряд оказался в модном оттенке белого – экрю. О тренде на него ранее рассказывала Эвелина Хромченко.

«Цвет экрю — один из самых сильных акцентов сезона осень-зима 2020/2021», — говорила стилист в эфире Первого канала.

Она рекомендовала женщинам присмотреться к этому тону, ведь он освежает, делает образ более праздничным и заметным.

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