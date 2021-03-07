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Во всем блеске: Алина Кабаева подчеркнула талию изящным платьем мини с эффектом мерцания

Звезда подобрала к нему женственные туфельки на шпильке.

Во всем блеске: Алина Кабаева подчеркнула талию изящным платьем мини с эффектом мерцания
Алина Кабаева. Фото: Global look press

В этом сезоне очень актуальны ткани, которые выглядят дорого, об этом рассказала Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» Первого канала. В тренде все блестящие материалы, бархат, парча, гобелен, а также оттенки золота и серебра.

Алина Кабаева.
Алина Кабаева. Фото: Global look press

Модное коктейльное платье из мерцающей ткани оказалось в гардеробе Алины Кабаевой, обладательницы женственной фигуры и тонкой талии, которую спортсменка частенько выгодно подчеркивает. Длина мини наряда также сделала серьезный акцент на длинных ногах, которые звезда дополнительно удлинила серебристыми туфлями на шпильке.

Отметим, что любовь к красивым аутфитам Алине привила ее мама Любовь Михайловна. Своей второй родительницей Кабаева считает тренера Ирину Винер.

Алина Кабаева.
Алина Кабаева. Фото: Global look press

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