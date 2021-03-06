Вечернее веселье в замке: Галкин заснял, как Пугачева в алом пальто станцевала с Лизой и Гарри

Максим Галкин в прошлом году ездил на съемки, а вот Алла Пугачева почти не покидала замок. Певица проводила время с двойняшками Лизой и Гарри, которые никогда не дают ей скучать. Но теперь артистка уже не боится пандемии, поэтому все чаще выходит в свет. За последние недели она успела побывать в гостях у Валентина и Марины Юдашкиных, а также повеселиться на празднике у Вячеслава Зайцева.

Как известно, Примадонна любит весну. Обычно она даже устраивает застолье, чтобы объявить приход этого времени года. Однако 6 марта Галкин подловил жене, которая резвилась с детьми перед прогулкой. По всей видимости, она находилась в отличном настроении. Алла Борисовна предстала в брюках галифе с блузкой и широким поясом. Сапоги на каблуке и кепка дополняли ее лук, но изюминкой образа стало алое пальто.

71-летняя артистка танцевала с двойняшками. Семилетние Лиза и Гарри отплясывали рядом с мамой, рассмешив Галкина. Дочка певицы предстала в алых кюлотах и белой футболке. Пугачева свой головной убор передала сыну, чтобы он тоже мог покрасоваться.

Трогательные кадры восхитили пользователей Сети. Многие отметили, что давно не видели Аллу Борисовну такой счастливой. «Снова в красном», «Какая крутая», «Стройняшечка наша», «Алла Борисовна, какой задор», «Лиза ваша копия», «Лучшая картина в конце дня», «Прыгают, веселятся, радуются», «Весна пришла, Алла танцует», «Умеет повеселить мужа», «Самая классная семья», — прокомментировали пост подписчики.

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