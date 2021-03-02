Покрасовалась перед мужем: Пугачева в шляпке-цветке и блузке с открытыми плечами насладилась шоу Зайцева

Примадонна вышла в свет с Максимом Галкиным. Они поздравили кутюрье с днем рождения и насладились красочным вечером.

Алла Пугачева для многих остается иконой стиля. Несколько лет назад она сильно похудела, а также сменила гардероб. Ходили слухи, что певица заменила стилиста. Однако часто ей дарят наряды дизайнер Игорь Гуляев, маэстро Валентин Юдашкин и другие гуру моды. В прошлом году Примадонна редко покидала замок. Она сама устраивала посиделки с друзьями в саду. Но теперь певица наверстывает упущенное.

На днях Алла Борисовна провела вечер в гостях у Юдашкина и его жены Марины. А 2 марта она отправилась Вячеславу Зайцеву, который отмечает день рождения. Певица решила поздравить его лично. Модельер устроил роскошный праздник с шоу, где играла живая музыка, пели артисты и дефилировали модели в его творениях.

Для такого случая Пугачева облачилась в черную блузку с открытыми плечами и брюки с алыми подтяжками, которые сочетались по гамме с необычной шляпкой-цветком и вуалью. Кокетливые головные уборы артистка любит давно. Она также сделала макияж подчеркнув пухлость губ и острые скулы.

Галкин сопровождал жену. Он запечатлел ее во время шоу в компании именинника, который нарядился в костюм и солнцезащитные очки. Когда Примадонна заметила, что ее снимают, то сначала прильнула к плечу Максима, а потом улыбнулась и стала красоваться, подворачивая вуаль. Она повеселилась в разгар праздника.

«Это видео», — отметил шоумен.

По всей видимости, Зайцев собрал всех в театре. Среди гостей также был Лев Лещенко и другие известные персоны. Однако Алла Борисовна смогла всех затмить.

Смотрите также: