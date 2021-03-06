Макияж и силуэтное платье: 37-летняя Алсу показала эффектный образ для особого случая

Певица поразила своей естественной красотой. При этом она решила продемонстрировать, как можно быстро преобразиться к празднику.

Алсу с юных лет выступает на сцене. Она знает, как нужно выглядеть на публике и давно стала обладательницей своего стиля. Певица не скрывает, что каждый наряд выбирает сама. Она следит, чтобы платья не были слишком короткими. Так как артистка давно стала мамой троих детей, ей хочется подавать им хороший пример. За время карантина она стала еще ближе к дочками Микелле и Сафине. 37-летняя звезда даже стала одеваться в молодежном стиле.

Из-за пандемии Алсу взяла паузу в карьере. Она предпочитает не давать концертов и не выступать. Лишь иногда девушка видится с подругами. Но она готовится выпустить новую песню. А в преддверии праздника, певица сняла видео, показав, как умеет быстро преображаться.

Она нанесла макияж, начав с консилера, бровей и пудры. С помощью бронзатора артистка выделила скулы, а светлый тон нанесла на нос и на область под глазами. Золотистые тени она нанесла на веки и растушевала в уголках розовые тени. С помощью карандаша звезда выделила ресницы, также накрасив их тушью. Финальным штрихом стали губы, которые она подчеркнула карандашом и ярко-алой помадой.

Облачившись в силуэтное черное платье с открытой линией плеч Алсу покрасовалась у зеркала.

«Как очень быстро собраться на мероприятие и выглядеть эффектно. Делюсь идеей образа к 8 Марта», — написала звезда.

Поклонники восхитились природной красотой певицы. Многие ее идею взяли на заметку. «Вы и без макияжа очень красивая», «Какая же вы красивая и вечно молодая, вдохновляюсь!», «Вы и без мейка очень эффектны и красивы», «Боже, ну девочка такая красивая», «Фигурка роскошная», — прокомментировали пост подписчики.

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