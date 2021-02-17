«Мы с мужем правильно воспитываем дочерей»: Алсу рассказала об увлечениях и успехах детей

В марте этого года певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов отметят 15-летие совместной жизни. Супруги воспитывают троих детей – 14-летнюю Сафину, 12-летнюю Микеллу и 4-летнего Рафаэля. Сафина уже успела окончить музыкальную школу по классу фортепиано, а Микелла продолжает обучение. В эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro артистка также рассказала, что у нее есть доступ к соцсетям дочек и она может контролировать публикуемый ими контент. Но, как отметила певица, с девочками у нее доверительные отношения.

«Если мне что-то кажется некорректным, то всегда обсуждаю это с Сафиной и Микеллой. Надеюсь, что мы с мужем правильно воспитываем дочерей, поэтому доверяем им в выборе друзей. Но наблюдаем со стороны», — сказала Алсу.

Также певица добавила, что то девочки изучают иностранные языки: французский, китайский, английский, испанский, иврит. Кроме того дополнительно занимаются физикой и математикой.

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