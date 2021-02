Алсу: «В семье многое зависит от мудрости женщины»

— Алсу, ваш новый альбом называется «Я хочу одеться в белое». Название вызывает ассоциации с главными героями прошлого и нынешнего года — врачами. Как вы пережили пандемию?

— Мы с первых дней соблюдали все меры предосторожности: это и маски, и проветривание помещений, и уборка со средствами дезинфекции, и максимальное ограничение в контактах.

И переживали, и переживаем за наших родителей, за близких, за друзей. Эпидемия не ушла. Поэтому без перегибов, но продолжаем ответственно подходить в семье к ситуации. Работать над песней «Я хочу одеться в белое» я начала год назад, когда никто еще не знал о нынешней ситуации. Когда осенью завершала работу над альбомом, поняла, что именно эта фраза хорошо отражает мое нынешнее состояние. Хочется смыть сложности, проблемы, оставить в прошлом эту боль — одеться в белое, чистое вместе с людьми, которые потеряли своих родных и близких. Безусловно, главные герои года — врачи, которые работают на передовой. Во фразе «Я хочу одеться в белое» каждый человек найдет свой смысл. Я действительно считаю этих людей героями и преклоняюсь перед ними.

— У вас вышли новые песни, но вы отказались от участия в новогодних огоньках, в записях телепередач. Это меры как раз ради безопасности семьи?

— Именно на период съемок новогодних программ пришелся пик заболеваемости. И в это же время несколько наших близких знакомых находились в тяжелейшем состоянии из-за коронавируса. Поэтому я не могла себе позволить подвергать опасности наших родителей, детей. И постаралась исключить все риски принести в дом вирус.

— Шоу-бизнес сильно изменился с конца девяностых, когда вы начинали. Когда сложнее стать звездой и почему?

— Конечно, многое изменилось. Сейчас в распоряжении молодых исполнителей больше возможностей быть услышанными — достаточно выложить ролик в социальных сетях. Для этого не нужна ни специальная команда, ни огромный бюджет. И если песня становится, как модно теперь говорить, вирусной, если ее подхватывают, то она буквально разлетается по сетям. Эти новые возможности (интернет, соцсети) — отличный шанс для мегаталантливых музыкантов быть услышанными. 20 лет назад это было для многих невозможно без особых связей или финансовых возможностей.

С другой стороны, при таком разнообразии, в том числе и программ для практически профессиональной записи на дому, доступности средств и площадок все равно есть обратная сторона медали. Раньше ценилось, когда исполнители имели музыкальное образование, вкладывали в строчки песни какой-то смысл. Не случайно огромное количество этих произведений звучат современно по сей день. А сегодня все это уходит на второй план. Чаще обсуждается, на какой площадке выложить песню, какой спецэффект использовать. Многие исполнители не имеют специального образования и часто даже не стремятся его получить. Это все негативные тенденции. Но при грамотном подходе можно быстро и качественно ворваться в мир эстрады и попасть на большую сцену.

— Модная песня в исполнении Алсу — это какая?

— Вообще я никогда не гонюсь за модой, пою музыку, которая мне по душе. Конечно, стараюсь идти в ногу со временем по современному звучанию, актуальным аранжировкам и т. п. И я по-прежнему серьезно отношусь к текстам — песня должна нести в себе какой-то смысл, позитивный посыл.

— В этом году «Евровидение» опять пройдет по нестандартным правилам из-за пандемии. Все чаще говорят о политической подоплеке голосования на этом конкурсе. Вы выступали там в 2000 году. Что-то подобное уже было?

— Все страны стараются поддерживать своих соседей и друзей. Элемент политизированности был, к сожалению, всегда. И в 2000-м голосовали за свой «лагерь», хотя мое второе место говорит о том, что и западные страны достаточно высоко оценили мое выступление — от них я также получила 12 баллов. Недоброжелательного отношения к нашей делегации не было.

Я была самой молодой исполнительницей (Алсу выступила в 16 лет. — Авт.), и члены других делегаций, организаторы меня только поддерживали. Кстати, мне понравилась песня, которая заслуженно победила в 2000 году — Fly On The Wings of Love.

«У меня есть доступ к соцсетям детей»

— У вас в семье два подростка: 14-летняя Сафина и 12-летняя Микелла. Подростки теперь не играют в игрушки, предпочитая им интернет. Как вы контролируете их общение в соцсетях?

— Ограничить нахождение в интернете практически невозможно. К тому же на самоизоляции и общение с учителями, и выполнение заданий частично проходило в онлайн-формате. Что касается соцсетей, то у меня есть доступ ко всем страницам детей. У нас с девочками доверительные отношения. Пока мне не приходилось вмешиваться в контент, который они там публикуют, но такая возможность у меня есть. Если мне что-то кажется некорректным, то всегда обсуждаю это с Сафиной и Микеллой. Надеюсь, что мы с мужем правильно воспитываем дочерей, поэтому доверяем им в выборе друзей. Но наблюдаем со стороны.

— Девочки учатся хорошо? Кто прилежнее в школе — Сафина или Микелла? Много ли у них дополнительных занятий?

— Обе дочери учатся хорошо: на пятерки и четверки. Мы с малых лет объясняли девочкам, как важна учеба, поэтому никаких капризов по поводу занятий не было. Постоянно повторяю, что с каждым годом будет только сложнее и они должны быть готовы к тому, что придется работать еще больше. Кто прилежнее? Микелла у нас более творческая натура, обожает музыку, актерское мастерство.

В свободное от учебы время она пишет мелодии на свои же слова, играет на пианино, поет — в общем, погружена в занятия музыкой. Хотя и в точных науках — к примеру, в математике — она тоже сильна. Сафина же полностью сосредоточена на учебе — много читает, ей интересно углубленно изучать любимые предметы. Что касается дополнительных занятий, то девочки изучают языки — французский, китайский, английский, испанский, иврит и, конечно, русский. Дополнительно занимаются физикой и математикой. Сафина окончила с отличием музыкальную школу по классу фортепиано, Микелла еще продолжает обучение. Также дочки посещают бальные и латиноамериканские танцы.

— Недавно «Союзмультфильм» выпустил мультсериал «Енотки», где звучит песня в исполнении Микеллы. Она хочет стать, как мама, певицей?

— Песня Микелле с самого начала понравилась, поэтому пела она ее с удовольствием — записала быстро, буквально за час. Дочка очень старалась, это был ее первый такой опыт. И по отзывам весьма успешный. Микелле это все очень и очень нравится.

У нее не просто есть мечта «стать певицей, как мама». Это ее мечта, цель, осознанный выбор — стать певицей. И она много занимается для этого — вокалом, речью, оканчивает музыкальную школу и уже планирует пойти на актерское мастерство. Горжусь, что у нее уже есть такие проекты — запись песни к мультфильму, работа в «Спокойной ночи, малыши!». Я вижу, что у нее есть все задатки и основания стать профессионалом.

«Моего телохранителя обожают ребята из фан-клуба»

— Перечитала «Прямую линию с Алсу» в «Комсомолке», которая вышла ровно 20 лет назад. Вы тогда рассказали, что хрупкая от природы, при этом едите все, что захочется. Сейчас у вас, кажется, все тот же размер одежды. И никаких диет?

— Мои параметры, как ни странно, действительно остались теми же. За это я благодарна генетике — мои родители в прекрасной форме. Мне не приходилось себя истязать сложными и строгими диетами. Но с годами осознала, что организм не железный и невозможно питаться только чипсами, гамбургерами, пить кока-колу. Эти эксперименты были 20 лет назад. Сегодня слежу за питанием, стараюсь, чтобы в рационе было много полезной пищи, а в графике дня есть занятия спортом. Всем, кто хочет правильно питаться, рекомендую книжку We Are What We Eat («Мы — это то, что мы едим»).

— На той прямой линии с вами рядом был крутой телохранитель — он работал охранником у Пеле, Мэрайи Кэри. Вас преследовали фанаты? Тогда времена были опаснее, чем теперь? Сейчас вы тоже передвигаетесь под охраной?

— Действительно, тогда у меня был телохранитель, которого очень хорошо знали все мои поклонники. Его звали Дэрон. Мы с ним до сих пор на связи. У меня был пик популярности, очень много гастролей. По России со мной ездили даже два охранника. Таковы издержки популярности. Это обычные и нормальные меры безопасности. Когда живешь публичной жизнью, то нужно быть готовым к разным ситуациям. Не всегда и не все уважают частную жизнь артиста. Сегодня со мной на мероприятиях всегда рядом Геннадий, которого очень любят все мои ребята из фан-клуба. Кстати, Геннадий со мной работает уже больше 20 лет.

— В марте 15 лет вашему браку — эту свадьбу называют хрустальной. Какие семейные правила и традиции все эти годы помогают вам жить счастливо?

— Семья — это работа, очень непростая ежедневная работа. И многое, безусловно, зависит от женщины, от ее мудрости, умения и желания, чтобы дома было уютно, тепло, чтобы домой хотелось возвращаться после работы. Берегите друг друга и дорожите своими чувствами!

Личное дело

Алсу родилась 27 июня 1983 года в Бугульме. В 15 лет у певицы вышло два первых сингла — «Зимний сон», «Иногда». В 2000-м году на «Евровидении» заняла 2-е место с песней Solo. Замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. У супругов трое детей: 14-летняя Сафина, 12-Микелла и 4-летний Рафаэль.

Смотрите также: