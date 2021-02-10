«Какая же ты красота!»: 37-летняя Алсу нарядилась в шелковые брюки палаццо и молочный жакет

Алсу всегда обладала утонченным чувством стиля. Певица выступает на сцене с юного возраста, поэтому давно научилась правильно подбирать наряды, чтобы подчеркивать свои достоинства. Более того, девушка состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым и воспитывает троих детей: 14-летнюю Сафину, 12-летнюю Микеллу и четырехлетнего Рафаэля. По этой причине артистка придерживается консервативного стиля и следит за длиной нарядов.

Даже во время отдыха в Дубае Алсу не позволяла себе слишком открытых нарядов. А после карантина певица полюбила наряды оверсайз. Она признавалась, что теперь ей сложно вновь носить платья и шпильки. Однако на новых фото 37-летняя артистка продемонстрировала стильный и комфортный аутфит для вечера. Она принарядилась в шелковый костюм с брюками палаццо жемчужного цвета, а также молочный жакет. Волосы звезда собрала в пучок и украсила образ сережками с камнями.

«Total look», — написала она.

Монохромный образ восхитил поклонников и друзей Алсу. «Какая же ты красота!» — заявила Олеся Судзиловская. «Как вам к лицу этот цвет», «Просто не отвести глаз, и загар и костюм», «Какие красивые цветы!», «Это божественно красиво!», «Такая вы прекрасная», «Невероятно красивая, прекрасна, пример для подражания», «Стильная и ухоженная дама!», «Чудо из хорошеньких», — прокомментировали пост подписчики.