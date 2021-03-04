«Девочки на стиле»: Навка в черном костюме с пайетками провела вечер с Семенович и Гребенкиной

Татьяна Навка в последнее время редко позволяет себе отдых. Спортсменка активно снимается в разных проектах, тренирует будущих чемпионов в своей школе фигурного катания, а также уделяет время семье. На днях фигуристка прогулялась по Москве с мужем Дмитрием Песковым, а также посетила с шестилетней дочкой Надеждой супермаркет, где купила ей сладости. После поездки на Алтай звезда смогла повидаться с подругами.

1 марта Анне Семенович исполнился 41 год. Девушка решила отметить это событие спустя несколько дней. Она собрала друзей в ресторане. Так как певица в юности занималась фигурным катанием, ее многое связывает с Навкой, которая пришла ее поздравить. также на празднике появились: Анастасия Гребенкина, Алика Смехова и другие известные персоны. Именинница предстала в черном кружевном платье с поясом.

Татьяна для такого случая облачилась в элегантный брючный костюм с пайетками. Наряд в бельевом стиле черного цвета подчеркнул фигуру спортсменки. Девушки собрались для кадра, а потом рассмеялись, так как оператор снял видео.

«Отмечаем день рождения Анюты нашей», — заявила фигуристка. «Девочки на стиле», — добавила она.

Позже они собрались за столом. Семенович произнесла тост и пожелала всем быть счастливыми и здоровыми. Поклонники восхитились дружной компанией. Многие отметили, что Навка находится в отличной форме. Ее вечерний лук привел в восторг пользователей Сети.

К слову, в этот день устроил грандиозную вечеринку Филипп Киркоров. Он готовится к «Евровидению», где будет поддерживать представительницу от Молдовы Гордиенко Наталью с треком Sugar. После посиделок с подругами Навка пришла на праздник к королю отечественной эстрады, чтобы поддержать его протеже.

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