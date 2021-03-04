«Пошла тусить»: 65-летняя Долина в черном платье-жакете и с сумкой Dior пришла на вечеринку

Артистка посетила презентацию хита Наталии Гордиенко, которая будет представлять Молдову на «Евровидении». По этому случаю Филипп Киркоров устроил светский вечер.

Если в прошлом году весна прошла не совсем обычно. Россияне и люди в других странах столкнулись с самоизоляцией. Из-за пандемии были отменены концерты, закрыты общественные места, а перелеты стали менее доступны. Однако в этом году жизнь стала возвращаться в привычное русло. Филипп Киркоров не теряет надежды, что на этот раз конкурс «Евровидение» состоится и решил поддержать представительницу Молдовы Наталью Гордиенко.

4 марта король отечественной эстрады устроил грандиозную презентацию, на которой собралось множество селебрити. Киркоров увиделся с Яной Рудковской, Димой Биланом, Григорием Лепсом, Стасом Михайловым, Татьяной Навкой, Валерией, Региной Тодоренко и другими артистами. Не пропустила светский вечер и Лариса Долина. 65-летняя певица нарядилась в черное платье и удлиненный жакет.

Образ в черном цвете дополнили туфли на шпильке. Она завила кудри и сделала вечерний макияж. также Долина взяла с собой сумку Dior.

«Пошла тусить, любовь», — написала в соцсети дочка звезды Ангелина.

Лариса Александровна увиделась с друзьями, пообщалась с Филиппом Бедросовичем и отправилась наслаждаться презентацией. Поклонники восхитились красотой артистки. Многие поразили ее стройной фигуре и моложавому виду. «Боже!!!! Лариса Александровна самая самая красивая на земле», «Это кто??!! За девочка», «Сногсшибательная», «Просто шикарная», «Помолодела на 25 лет», — прокомментировали пост подписчики.

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