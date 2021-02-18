Стильный образ: Ани Лорак в дутом бомбере алого цвета отметилась на прогулке

Ани Лорак уже два года состоит в разводе с турецким бизнесменом. Когда певица объявила о расставании с мужем, то поклонники были удивлены. Девушка обладает притягательной внешностью. Ко всему прочему, она умело подбирает себе женственные наряды. На сцене артистка всегда появляется в мини-платьях с бисером и блестками, а в обычной жизни предпочитает одеваться по последним веяниям моды.

Недавно Лорак рассказала, как подбирает себе гардероб. Она призналась, что очень любит базовые оттенки: черный, красный и зеленый. Также чаще всего певица одевается в одной цветовой гамме, так как принты визуально могут полнить. Похоже, что в морозный день в Москве Каролина ( настоящее имя певицы. — Прим. ред.) не усидела дома. Она поделилась снимком, на котором предстала на фоне заснеженных пейзажей.

Примечательно, что артистка облачилась в кожаные брюки и алый дутый бомбер из эко-кожи, которая в моде в этом сезоне, как и объемные вещи. Лорак в очередной раз выбрала стильный образ для прогулки. К слову, алый цвет также любит Алла Пугачева. А объемные пуховики этой зимой носят: Яна Рудковская, Стеша Маликова, Ольга Бузова и Ксения Бородина.

«Затаив дыхание, мы ждем весны, но именно эта зима изменит нашу жизнь…» — написала звезда.

Поклонники одарили певицу комплиментами. «Какая красивая», «Жгучий красный, прям вах», «Какая невероятная», «Очень красивая дама», — прокомментировали пост подписчики.

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