Стилевая хитрость: Собчак по совету Васильева визуально увеличила рост при помощи шапки бини

Недавно Александр Васильев неожиданно лестно высказался об обычной шапочке бини, которая есть, пожалуй, в гардеробе у каждого. По словам ведущего «Модного приговора», этот незамысловатый головной убор может сыграть решающую роль в формировании образа, ведь с его помощью можно за пару секунд стать чуточку выше, главное — надеть его правильно.

Для этого бини не стоит натягивать до самого конца на голову, а оставить на макушке «воздух». И именно так носит эту актуальную шапку Ксения Собчак, которая явно следит за современными трендами.

Светская львица засветилась в бини и стильном пуховике Prada на прогулке по тополиной роще. К слову, ранее Ксения поддержала другой тренд – на платья-трубы из плотного трикотажа. Их рекомендовала к носке другая ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко.

Она подчеркивала, что этот наряд очень выгодно показывает фигуру, но исключительно стройных девушек. Корпулентным дамам лучше обратить свое внимание на другие стилевые направления. Например, на платья, сшитые на запах. Они формируют Х-образный силуэт даже у тех женщин, у которых талии и в помине нет.

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